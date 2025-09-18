Вечернее шоу с комиком Киммелом убрали из эфира из-за слов о Кирке
В США сняли с эфира программу Киммела из-за его слов об убийстве Кирка
В Соединенных Штатах приостановлено вещание телепередачи Джимми Киммела после его высказываний об убийстве Чарли Кирка, сообщает «Царьград» со ссылкой на Deadline.
«Шоу Jimmy Kimmel Live! будет приостановлено на неопределенный срок», — заявил представитель телеканала ABC.
Ранее в своей программе Киммел предположил, что к убийству активиста мог быть причастен сторонник американского президента Дональда Трампа.
Кроме того, он осмелился обвинить движение MAGA в попытках использования произошедшей трагедии в политических интересах.