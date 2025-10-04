Вебкам-студия в Москве заманивает девушек под предлогом работы моделью

Московская вебкам-студия заманивает девушек под предлогом работы моделью. При попытке уволиться сотрудницам не выплачивали зарплату, уговаривая остаться, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости» .

Студия, расположенная рядом со станцией метро «Сухаревская», рассылает девушкам предложения о работе в качестве «модели рекламных проектов». Официальное название студии — Gill, однако найти информацию о фирме не удалось.

По словам одной из бывших сотрудниц, на собеседовании представители «рекрутингового агентства» сказали, что на работе предстоит вести онлайн-трансляции — «разговаривать с иностранцами и улыбаться».

«Сотрудники проходят специальные тренинги, как манипулировать девушками, склонять к раздеванию и удержать на работе», — рассказала девушка.

Продюсеры и операторы проходят тренинги, как убедить девушку, что ее не обманули на собеседовании. Бывшая сотрудница отметила, что при попытке уволиться к девушкам приходили домой и уговаривали остаться, а после отказывались выдавать зарплату, ссылаясь на обязательную отработку в две недели. При этом модели работали без трудового договора.

