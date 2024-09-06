Фото - © ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

Вебинар для предпринимателей о потребительском экстремизме пройдет в Подмосковье

Предприниматели часто сталкиваются со злоупотреблениями клиентов. Многим кажется, что бороться с таким поведением невозможно, поскольку закон на стороне потребителя. Но это не совсем так, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

Как заранее обезопасить себя и как действовать с недобросовестными покупателями, расскажут на вебинаре «Потребительский экстремизм» 12 сентября. Начало онлайн-конференции — в 12:00.

Спикером выступит адвокат коллегии адвокатов «Sed Lex» Лилия Абдуллина.

Организатор: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В рамках мероприятия предусмотрена возможность задать вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чат. Также можно заранее направить вопросы, связанные с темой вебинара, по электронной почте: ombudsmenmo@ya.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.