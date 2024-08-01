Вдову Энди Картрайта отпустили из-под ареста под запрет определенных действий

Вдову андерграунд-рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, Марину Кохал 1 августа отпустили из-под домашнего ареста, смягчив меру пресечения, но оставили обвиняемой в деле об убийстве музыканта, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке .

Кохал оказалась фактически на свободе. Ей запретили общаться со свидетелями дела и пользоваться интернетом. По словам адвоката Ирины Скурту, в первую очередь женщина собирается воссоединиться с ребенком.

Вдову репера заподозрили в убийстве музыканта практически сразу, как нашли его тело расчлененным в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в 2020 году. Известно, что некоторые части тела Картрайта были упакованы, некоторые находились в холодильнике, а часть внутренних органов были постираны в стиральной машине.

Марина Кохал отрицала свою вину, из-за этого в расследовании убийства было проведено многочисленное количество экспертиз. В итоге женщина была под стражей 15 месяцев, затем ее поместили под домашний арест, а теперь отпустили под запрет определенных действий.