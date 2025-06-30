Вдохновила книга: откуда у подростков пошла мода на «меняльники» в лесу

Эксперт, организатор мероприятий Мария Моряцкая рассказала, почему сейчас среди подростков популярны сборы в лесу для обмена вещами на «меняльнике», сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, субкультура меняльников произошла от книги Мариам Петросян «Дом, в котором…». Это произведение о доме-интернате, которы оторван и закрыт от всего мира. В сюжете также упоминаются меняльные вторники, в которые воспитанники могут обменивать ненужные вещи на что-то полезное для себя.

Так, фанаты книги решили последовать примеру героев и стали устраивать подобные встречи. На самом деле меняльники существуют уже около 10 лет, но широкое распространение они получили только недавно. Участники мероприятия хотят таким образом остановить культуру бесконечного потребления.

«Так мы дарим вещам вторую жизнь, передаем их тем, кому они нужнее. А еще некоторые ребята приходят на меняльник просто пообщаться, найти новых друзей или посидеть, попеть песни под гитару», — рассказала Моряцкая.

Также у меняльников есть свои строгие правила. Например, среди них полностью запрещен алкоголь, обязательно прибираться за собой, чтобы не засорять природу, не допускаются к обмену табак и все, что запрещено на территории РФ или требует лицензии, проверки паспорта.