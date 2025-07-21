Вблизи поселка станции Осаново в Шатуре убрали неликвидную древесину

На лесном участке площадью 4,29 га в квартале 45 Осановского участкового лесничества в Шатуре подрядная организация провела уборку ветровальной и сухостойной древесины. Работы выполнены для улучшения санитарного состояния насаждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Технология проведения уборки неликвидной древесины осуществляется в три основных этапа. Подготовительный этап: определение объемов работ, отвод участка, обозначение его на местности, а главное — обеспечение техники безопасности, ведь работа в первую очередь связана с валкой сухих деревьев и раскряжевкой уже поваленных. Второй этап: уборка ветровальных, буреломных, снеголомных деревьев, а также частей стволов деревьев и кустарников, лежащих на земле, для снижения класса природной пожарной опасности. А в дальнейшем — это распиливание мертвой древесины и складывание их в кучи на перегнивание на месте проведения работ. Погибшие деревья необходимо оставлять в лесу, ведь они должны перегнить и сформировать плодородный слой для питания деревьев», — пояснил старший участковый лесничий Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» Александр Морозов.

Исполнитель работ в скором времени приступит к санитарным мероприятиям на следующем лесном участке площадью 2,9 га.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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