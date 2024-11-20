«Важнее зарплаты»: на что обращают внимание россияне при поиске работы

Более 50% жителей Москвы до 25 лет считают, что возможность самореализации и получение удовольствия от работы важнее зарплаты. При этом для женщин важнее климат в коллективе и близость офиса к дому, сообщили РИАМО в пресс-службе исследовательской компании Aquarelle Research.

Aquarelle Research и коммуникационное агентство LikePR опросили 1 тыс. жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.

В ходе опроса выяснилось, что в своих предпочтениях жители Москвы мало отличаются от россиян из других городов-миллионников, однако взгляды людей молодого и старшего поколения значительно разняться. Так, 51% москвичей до 25 лет считают, что самореализация и удовольствие от рабочего процесса важнее зарплаты.

При этом 60% всех респондентов отмечают наличие корпоративной культуры как важный критерий. Еще 46% россиян заявили, что для них важны репутация и престиж компании. Размер заработной платы играет ключевую роль для 43% граждан, соцпакет и ДМС — для 22% опрошенных, возможность обучения — для 21% и стабильность компании — для 17%.

Согласно исследованию, половина опрошенных старшего поколения (46+ лет) считают, что работа нужна прежде всего для обеспечения финансовой стабильности и комфортного уровня жизни. При этом для женщин (12%) важен климат в коллективе и расположение офиса, а также адекватность и вежливость коллег (по 5%).

Несмотря на то, что зарплата остается основным фактором при выборе работодателя, люди часто предпочитают более удобный график работы. Это отметили 53% опрошенных. Также в топ-5 характеристик компании (без учета финансовых аспектов) вошли: «белая» зарплата (39%), официальное трудоустройство (37%), расстояние от дома до офиса (35%) и наличие премий (34%).

Кроме того, 79% респондентов заинтересованы в работе в коммерческом секторе, 68% готовы рассмотреть предложения от госпредприятий. Это особенно характерно для старшего поколения и тех, кто работает на одном месте более 10 лет. Еще 42% готовы рассматривать предложения от некоммерческих организаций.