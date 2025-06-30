Важная часть эмоционального развития: как научить ребенка справляться с грустью

Научить ребенка распознавать и проживать грусть, а не убегать от нее — важная часть эмоционального развития, сообщил РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Клепинин.

«Важно объяснять простыми словами и понятными образами, что грусть — это естественная реакция. Не менее важен личный пример: если взрослые открыто говорят о своих чувствах и показывают, как с ними справляются, ребенок учится тому же. В семье должна быть атмосфера, где безопасно делиться переживаниями — без осуждения, с вниманием и поддержкой», — сказал Клепинин.

Он добавил, что помогает и игровая форма. Можно взять знакомую сказку или придумать короткую историю, в которой герой сталкивается с тяжелыми переживаниями.

«Важно вместе обсудить, что именно чувствует герой, как он справляется с ситуацией, что ему помогает. После этого можно разыграть сцену: ребенок становится героем, а взрослый — тем, кто находится рядом и поддерживает», — пояснил психолог.

Клепинин также предложил использовать упражнение «Облачка чувств». Возьмите лист бумаги и вместе нарисуйте на нем несколько облачков. Объясните ребенку, что каждое облачко будет обозначать одно чувство.

«Попросите его вспомнить ситуации, когда ему становилось грустно, одиноко или обидно. Затем вместе обсудите: что с ним происходит, когда он испытывает каждую из них? Где он это чувствует в теле? Что он обычно делает в такие моменты? А потом предложите дополнить облачка — нарисовать или написать, что помогает ему чувствовать себя лучше», — заключил специалист.