Важен вопрос этичности: какие подарки будут уместны на День учителя

День учителя — праздник, когда важно поблагодарить педагогов за их труд, терпение и заботу о детях. Вместе с тем перед родителями и учениками часто встает вопрос: какой подарок выбрать, чтобы он был приятным, практичным и действительно запомнился. О том, какие презенты соответствуют этим критериям, сообщила РИАМО декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Для многих родителей и учеников важен вопрос этичности подарков: они не должны быть слишком дорогими и превышать максимальную установленную законом сумму в 4 тыс. рублей. При этом важно, чтобы подарок был оригинальным и запомнился учителю, а не затерялся среди привычных цветов и коробок конфет. Хорошим выбором становятся аксессуары, дарящие атмосферу уюта и тепла: мягкий плед, красивая кружка или небольшой ночник с теплым светом. Такие подарки помогают преподавателю приятно провести вечер после рабочего дня», — отметила эксперт.

Если учитывать хобби педагога, подарок получится более индивидуальным и запоминающимся. Например, человеку, который любит рисовать, можно подарить холст или скетчбук, а тем, кому ближе интеллектуальные развлечения, идеально подойдут головоломки или настольные игры.

«Важно помнить, что работа учителя связана с большой нагрузкой и стрессом, поэтому особенно важно находить время для отдыха после тяжелого дня. Для этого можно создать дома уютное пространство. Хорошими украшением такой „релакс“-зоны могут стать ароматические свечи и диффузоры с легким и универсальным ароматом, а также декоративное кашпо и фактурный подсвечник. Такие вещи помогают создать атмосферу спокойствия и заботы о себе», — отметила Юлия.

В День учителя важнее всего не цена подарка, а искреннее внимание и теплое отношение к педагогу. Даже небольшой презент, выбранный с заботой, подарит искренние эмоции и запомнится надолго.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября, начиная с 1994 года. До этого праздник отмечали в первое воскресенье октября, поэтому дата каждый год менялась.

Всемирный день учителя берет начало с 1966 года, когда в Париже прошла специальная конференция о положении педагогов. Тогда представители ЮНЕСКО и МОТ подписали важный документ с рекомендациями о статусе учителей.

Официально праздновать этот день начали только в 1994 году. С тех пор дата 5 октября стала традиционной для чествования педагогов во многих странах мира. Впрочем, некоторые государства выбрали для празднования другие близкие даты. При планировании торжеств учитывается важный момент: они не должны совпадать с каникулами школьников — осенними в северном полушарии и весенними в южном.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.