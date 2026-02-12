Василий Власов стал главой городского округа Клин

Решение о назначении Василия Ивановича Власова главой городского округа Клин приняли на 67-м заседании совета депутатов. Кандидатуру поддержали единогласно. Процедура прошла в присутствии членов конкурсной комиссии и представителя Клинской городской прокуратуры.

Василий Власов имеет высшее образование, более семи лет опыта работы в органах местного самоуправления и руководящих должностях, а также профессиональный опыт в сфере государственного и муниципального управления, финансов и хозяйственной деятельности.

После избрания Власов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и подчеркнул, что считает назначение большой честью и ответственностью. Он выразил уверенность, что совместная работа с депутатами позволит реализовать планы на благо округа и жителей Клина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями. Очень надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать уверенно, и достойно выполнять задачи на вверенной вам территории», — сказал губернатор.