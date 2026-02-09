сегодня в 18:09

Василий Власов поздравил супругов Аскаленковых с 65-летием брака в Клину

8 февраля временно исполняющий полномочия главы городского округа Клин Василий Власов поздравил Феликса и Людмилу Аскаленковых с 65-й годовщиной совместной жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Феликс Иванович Аскаленков — полковник Вооруженных сил России, специалист по связи, общественный деятель, меценат и краевед. В последние годы он занимается изучением истории Клина и публикует материалы на эту тему.

Его супруга Людмила Григорьевна — музыкант и хоровой дирижер. Она сопровождала мужа по военным гарнизонам, руководила музыкальными коллективами, воспитывала сына и дочь, поддерживала семейный очаг.

2 февраля супруги отметили 65-летие совместной жизни, известное как Железная свадьба. Феликс Аскаленков поделился, что секрет их долгого брака — взаимное уважение, умение не спорить и поддерживать друг друга.

Празднование прошло в домашней атмосфере. Феликс Аскаленков подарил Василию Власову свою автобиографическую книгу и провел для него экскурсию по дому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.