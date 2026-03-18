Принятый в стране ГОСТ на спортодежду не ударит по покупателям — изменения коснутся производителей и продавцов, которым придется подтверждать качество и происхождение товара, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ, юрист Кырлан Марчел.

«Иностранные бренды из магазинов не исчезнут: новый ГОСТ — это не стоп-кран для импорта, а скорее ориентир для рынка. Сам по себе ГОСТ обычно не означает автоматический запрет товара. Для спортивной одежды главное — не то, где она сшита, а соответствует ли она обязательным требованиям безопасности, правильно ли маркирована и законно ли введена в оборот. Поэтому на полках, скорее всего, останется и российская, и иностранная спортивная одежда», — сказал Марчел.

Он добавил, что для обычного покупателя резких перемен не будет. Неважно, произведена вещь в России или за рубежом: если товар оформлен по правилам, его можно продавать.

«Проверки, безусловно, возможны. Но на практике контролирующие органы в первую очередь смотрят не на сам факт „иностранного происхождения“, а на документы, маркировку, сведения о составе, производителе и соблюдение обязательных требований. То есть вопрос будет не в бренде как таковом, а в том, соблюдены ли правила допуска товара на рынок», — уточнил эксперт.

По его словам, в первую очередь, это коснется не покупателя, а производителей, импортеров, поставщиков и продавцов. Именно им придется следить за тем, чтобы продукция была оформлена надлежащим образом.

«Иными словами, новый ГОСТ — это не история про запрет иностранных марок, а история про правила игры для тех, кто выпускает и продает спортивную одежду», — резюмировал юрист.

ГОСТ на спортивную одежду начнет действовать в России с 30 ноября. Документ определяет классификацию спортодежды и устанавливает требования к качеству изготовления.

