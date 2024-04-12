«Ваши друзья из Кремля»: Путин выполнил обещание, данное оленеводу с Ямала

Российский президент Владимир Путин по телефону позвонил ямальскому оленеводу Енксю Пяку, поздравив его с «золотой» свадьбой. К поздравлениям присоединился и глава Белоруссии Александр Лукашенко, который в этот момент находился рядом с Путиным, сообщает NEWS.ru .

Сперва Пяк не понял, кто звонит ему по телефону. На соответствующий вопрос Путин ответил, что у аппарата «ваши друзья из Кремля».

«Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ поздравил Енксю Пяка и его семью со знаменательным событием, пожелав потомственным оленеводам успехов и всего доброго. К поздравлениям также присоединился Александр Лукашенко, который удивился, что ямалец и его супруга прожили в браке целых 50 лет — по словам политика, такие пары встретишь крайне редко.

Ранее Пяк на январском форуме «Родные — любимые» попросил Путина, чтобы тот поздравил его, когда он будет отмечать 50 лет со дня свадьбы со своей супругой. Глава государства выполнил обещание и созвонился с Пяком, хотя в этот момент и проводил очную встречу с белорусским коллегой.