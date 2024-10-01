Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова приняла участие в VIII Всероссийском форуме МФЦ, на котором поделилась опытом внедрения в офисах «Мои Документы» новых услуг и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Съезд представителей МФЦ со всей страны состоялся 26–27 сентября в Великом Новгороде.

«В сентябре этого года мы отметили 15-летие со дня открытия первого МФЦ в Московской области. За это время произошло очень много преобразований. Мы понимаем, что жителям удобно прийти в одно место и получить там полный спектр государственных услуг. Именно к этому стремимся, постоянно совершенствуем и расширяем наши возможности. Сейчас мы предоставляем услуги Центров занятости, соцзащиты, органов ЗАГС. Очень востребованной стала выдача выписок из домовых книг. Ежегодно за ней обращаются порядка 1 млн раз, и в этом направлении мы планируем двигаться дальше», — рассказала Галина Варганова.

В МФЦ Московской области работают сотрудники органов ЗАГС, соцзащиты и других ведомств, в некоторых отделениях организованы места для онлайн-консультаций жителей по вопросам социальной защиты. Также подписано соглашение о сотрудничестве со Сбером по оказанию услуг для предпринимателей.

В настоящее время в МФЦ Подмосковья жителям доступны свыше 380 государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.