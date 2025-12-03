Валерий Соловей* закрыл статус индивидуального предпринимателя в России

Валерий Соловей*, известный своими конспирологическими теориями, утратил статус индивидуального предпринимателя. Об этом RT стало известно из базы юридических лиц «Контур.Фокус». ИП Соловья было зарегистрировано в феврале 2020 года и закрыто 21 ноября 2025 года.

Основными направлениями деятельности предпринимателя были работа в сфере медиа, исследование рынка, изучение общественного мнения, а также деятельность учреждений культуры и политических организаций. Других данных о трудоустройстве 65-летнего политолога в открытых источниках нет. Последним официальным местом работы Соловья значится МГИМО, откуда он уволился в 2019 году.

В России у Соловья* осталась только одна фирма-иноагент — ООО «ИНО»**, основанная в сентябре 2022 года после внесения его в реестр иноагентов. Компания сдает нулевую отчетность и не ведет реальной деятельности. В апреле 2025 года Соловья* привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в его Telegram-канале. В феврале 2022 года у политолога прошли обыски по делу о возбуждении ненависти либо вражды.

* Физлицо, признанное иностранным агентом.

** Организация, признанная иноагентом.

