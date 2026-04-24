Валентина Пиманова поговорила с экс-мужем за день до его смерти

Телеведущая Валентина Пиманова созвонилась с бывшим супругом Алексеем Пимановым за сутки до его смерти и не заметила ничего необычного в его состоянии, сообщает «Сайт MK.Ru» .

О разговоре рассказала подруга семьи. По ее словам, бывшие супруги сохранили теплые и доверительные отношения даже после развода.

«Валенька вчера (накануне ухода телеведущего из жизни. — Авт.) звонила Алексею Валя сказала, что у нее было к Леше какое-то дело, он ей часто помогал, и она поддерживала его. Если бы Леше было плохо, он бы непременно Вале рассказал о своих опасениях, у них были доверительно отношения», — рассказала подруга Пимановых

Собеседница отметила, что в тот вечер разговор прошел как обычно. Бывшие супруги попрощались, сказав друг другу «пока», и никаких тревожных сигналов Валентина не заметила. Поэтому известие о смерти Алексея стало для нее неожиданностью.

По словам друзей, Пимановых связывали 25 лет совместной жизни и общая дочь Дарья. После развода они продолжали общаться, а дочь поддерживала тесную связь с отцом.

