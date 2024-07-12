Валентина Крыжова из Пушкино отмечает вековой юбилей

Поздравить жительницу Пушкино Валентину Васильевну Крыжову с вековым юбилеем пришли глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Валентина Васильевна живет в Пушкино больше 50-ти лет, с 1973-го. В годы Великой Отечественной войны она жила в Ленинграде, во время блокады работала в местной ПВО. После 1942 года трудилась в военной академии связи им. С. М. Буденного в Томске. Награждена медалью «За Оборону Ленинграда». У Валентины Васильевны трое детей, четверо внуков и девять правнуков.

«Безграничная гордость и уважение уникальной женщине. Мудрая и сильная — она пример для многих! Несмотря на свой непростой жизненный путь, по-прежнему во всем видит позитив. Валентина Васильевна прошла страшное время и воспитала не одно поколение достойных людей. Поздравляю от всего сердца с юбилеем и желаю крепкого здоровья и бодрости духа!» — отметил глава округа Максим Красноцветов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.