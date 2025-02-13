Вакцинировать домашних животных в Долгопрудном можно бесплатно

Ответственные владельцы домашних животных знают, что даже при условии абсолютного здоровья питомцев есть процедуры, которые необходимо проходить ежегодно. Одна из них — вакцинация против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Привить своего хвостатого друга от опасного, в том числе и для человека, заболевания можно абсолютно бесплатно — в Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебнице, а также в выездных прививочных пунктах в микрорайонах Шереметьевский и Хлебниково.

Ветврачи отмечают, что приближается весенне-летний период, когда риск заражения возрастает, так как многие уезжают отдыхать на природу, в сельскую местность. Рядом с лесными массивами домашние животные могут подхватить бешенство от лисы, крысы, волка, енота, даже ежа или белки.

График проведения выездных вакцинаций домашних животных против бешенства на 1 полугодие 2025 года размещен по ссылке https://clck.ru/3GMa8r.

По всем вопросам можно обращаться в Долгопрудненскую участковую ветеринарную лечебницу по адресу: г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 8 или по тел.: 8 (495) 592-55-14; 8 (926) 601-57-28.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.