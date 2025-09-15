Вакцинация от гриппа проходит третью неделю в Солнечногорске

Кампания по вакцинации детского и взрослого населения против ожидаемых штаммов гриппа продолжается третью неделю в Солнечногорске. Прививки от сезонного заболевания поставили свыше 10 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, уполномоченный главы по территориальному округу Ржавки-Менделеево, член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Любовь Игнатова привилась в Менделеевской городской поликлинике.

«Каждый год стала прививаться от гриппа, и практически не болею. Мы работаем с большим количеством людей, нужно обезопаситься. Самое главное — это здоровье», — сказала уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному округу Ржавка-Менделеево Любовь Игнатова.

Эпидемиологи рекомендуют ставить прививку в сентябре, до начала сезонного подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. Это можно сделать во всех поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах Солнечногорской больницы по будням и субботам. Помимо этого, на протяжении трех месяцев вакцины делают в передвижном мобильном комплексе. Дважды в неделю он выезжает в удаленные населенные пункты. Предварительная запись не требуется.

«Наиболее уязвимы дети дошкольного возраста, беременные женщины, работники медицинских и общественных организаций, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Им нужно прививаться в первую очередь. Вакцинация протекает, как правило, без осложнений, переносится очень легко», — сказала заведующая Менделеевской городской поликлиникой Светлана Соловова.

Перед уколом врач производит осмотр. Прививки ставят отечественными инактивированными вакцинами: детям от полугода до 18 лет — четырехвалентной «Ультрикс-квадри» и взрослым — трехвалентными «Совигрипп» и «Флю-М».

Противопоказаниями являются респираторные заболевания или их признаки, недавно перенесенные вирусные инфекции и обострение хронических болезней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.