Ежегодно ветеринарные службы Московской области проводят масштабную работу по вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных. Однако многие владельцы ошибочно полагают, что их питомцы не находятся в зоне риска заражения опасными инфекциями. Статистика за 2025 год наглядно демонстрирует, что угроза существует для всех, и только плановая вакцинация является надежным щитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Распространено мнение, что такие болезни, как чума плотоядных или панлейкопения, остались в прошлом, а питомцы, не выходящие из дома, полностью защищены. Это опасное заблуждение. Вирусы и бактерии могут быть занесены в дом на обуви, одежде или через контакт с другими животными. Вакцинация — это не просто медицинская процедура, а акт ответственности перед своим питомцем, окружающими животными и обществом в целом. Она позволяет сформировать коллективный иммунитет и предотвратить вспышки опасных заболеваний, таких как сибирская язва или бешенство.

За 2025 год вакцинированы десятки тысяч животных, что позволило создать надежный иммунологический щит и предотвратить вспышки опасных инфекций на территории региона. Так, за год привито множество домашних животных: 34,5 тыс. кошек привиты против комплекса респираторных заболеваний (инфекционный ринотрахеит, кальцивироз, панлейкопения) и от хламидиоза — около 10 тыс. Около 54 тыс. собак против лептоспироза, от чумы плотоядных еще 54 тыс., против парвовирусного энтерита также 54 тыс., от инфекционного гепатита и аденовирусной инфекции — 22 тыс. и коронавирусной инфекции — 9,6 тыс.

Почему вакцинация необходима, даже если вам кажется, что риск минимален? Вирусы чрезвычайно живучи и могут длительно сохраняться в окружающей среде. Не существует других методов профилактики, которые могли бы обеспечить столь же эффективную защиту. Лечение болезни всегда многократно дороже, чем стоимость профилактической прививки. Ряд болезней (лептоспироз, хламидиоз, сибирская язва) опасны и для людей (зооантропонозы).

Ветеринарные врачи призывают владельцев животных ответственно подходить к здоровью своих питомцев и соблюдать график вакцинации, разработанный специалистом. Всю необходимую информацию можно найти на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.