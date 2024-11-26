«Вайб» стало словом года по версии портала «Грамота.ру»

По версии интернет-портала «Грамота.ру», который посвящен русскому языку, словом 2024 года стало «вайб». Также в тройке лидеров оказались «скуф» и «прилет», сообщает ТАСС .

В шорт-лист вошли 11 слов, которые оценили более 400 экспертов-филологов. На третьем месте оказался «прилет» (124 голоса), на втором — «скуф» (229 голосов), а на первом — «вайб» (256 голосов).

«Вайб» — это эмоциональное состояние, которое возникает при общении с кем-либо или в какой-то атмосфере. В сообщении портала указано, что слово демонстрирует устойчивый рост популярности на протяжении уже двух лет.

«Скуф» — это неопрятный мужчина старше 35 лет, у которого бесперспективная работа и консервативные взгляды на жизнь. «Прилет» — это одиночный удар снаряда по какому-то объекту. Слово часто встречается в новостях и блогах.

По данным британского словаря Collins, словом года является brat. Прилагательное стало самым обсуждаемым словом после того, как британская певица Charli XCX выпустила музыкальный альбом с соответствующим названием. Оно означает уверенное, независимое и гедонистическое отношение.