Британский словарь Collins назвал словом года прилагательное brat
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С недавних пор слово brat в Британии приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения, именно это слово, по данным британского словаря Collins, стало словом года, пишут РИА Новости.
Прилагательное brat стало самым обсуждаемым словом после того, как британская певица Charli XCX выпустила музыкальный альбом с соответствующим названием.
Brat стало обсуждаться в широких массах и в итоге приобрело статус «культурного феномена» и образа жизни, которому не свойственна серьезность, постоянство и аккуратность. Словом brat, наоборот, описывается образ жизни, в котором приветствуется неряшливость.
Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей, сменила стиль в соцсетях на ярко-зеленый цвет, который ассоциируется со словом года.