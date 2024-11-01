Британский словарь Collins назвал словом года прилагательное brat

сегодня в 14:17

С недавних пор слово brat в Британии приобрело значение уверенного, независимого и гедонистического отношения, именно это слово, по данным британского словаря Collins, стало словом года, пишут РИА Новости .

Прилагательное brat стало самым обсуждаемым словом после того, как британская певица Charli XCX выпустила музыкальный альбом с соответствующим названием.

Brat стало обсуждаться в широких массах и в итоге приобрело статус «культурного феномена» и образа жизни, которому не свойственна серьезность, постоянство и аккуратность. Словом brat, наоборот, описывается образ жизни, в котором приветствуется неряшливость.

Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей, сменила стиль в соцсетях на ярко-зеленый цвет, который ассоциируется со словом года.