Вагоны по 160 кг: гигантский шоколадный поезд создали на Мальте

Мальтийский шоколатье Эндрю Фарруджиа в третий раз удостоился записи в Книге рекордов Гиннесса, изготовив масштабную сладкую скульптуру в виде классического поезда длиной 55,27 метра. Как отмечено на официальном сайте рекордов, этот показатель превышает длину олимпийского бассейна (50 м).

Шоколадный шедевр состоит из локомотива и 22 вагонов. Масса каждого из них достигает 160 кг, и все они созданы исключительно из бельгийского шоколада.

Эндрю Фарруджиа является экспертом в области шоколадного дела с большим стажем в гастрономической сфере, а также преподает кулинарное искусство и технологию производства шоколада в Институте исследований туризма (ITS) на Мальте. В создании его вкусного проекта, по данным Times of Malta, принимали участие студенты кулинарных школ Мальты и Италии.

Как пояснил автор, работа над столь крупным объектом потребовала значительного времени и усилий. Подготовительный этап вместе с помощниками занял у него целый год, а непосредственное изготовление — четыре месяца.

Специалист лепил каждую деталь поезда из глины, после чего они были отлиты из шоколада. Затем множество отдельных шоколадных деталей было собрано в единый поезд. В ходе этой работы вручную было изготовлено приблизительно 5 тысяч элементов из сладкого материала.

Готовая шоколадная композиция была представлена в одном из мальтийских крупных торговых центров, где ее могли увидеть тысячи посетителей. Для них проводились экскурсии, посвященные истории создания этого объекта и тонкостям шоколадного ремесла. После завершения выставки конструкцию планируется демонтировать, а шоколад направить на благотворительные нужды для помощи местным фондам и детским домам.

