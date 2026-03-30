Вафин заявил, что Совфед усиливает свою роль через детские лагеря

Совет Федерации, продвигая строительство детских лагерей, решает не только социальные задачи, но и укрепляет свои позиции в системе власти, сообщает RuNews24.ru .

Инициативы по развитию детского отдыха вписываются в стратегию символической политики, где дети выступают универсальной ценностью. Поддержка лагерей позволяет демонстрировать заботу, формировать позитивный фон и усиливать доверие к институтам власти.

Политический психолог, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин отметил, что образ «дети – наше будущее» практически не вызывает конфликтов и работает как объединяющий маркер.

«Одновременно речь идет не только о текущих социальных задачах, но и о формировании долгосрочного горизонта планирования. Акцент на детской инфраструктуре – это сигнал перехода от реакции на сиюминутные проблемы к стратегическому планированию. В психологическом восприятии общества такие решения читаются как инвестиция в будущее поколение, а значит – в устойчивость государства. Это важно в условиях, когда граждане часто воспринимают политику как ориентированную исключительно на краткосрочные результаты в духе «сделал дело – гуляй смело», — пояснил эксперт.

По его словам, через такие проекты Совет Федерации формирует образ ответственного куратора регионов и усиливает взаимодействие с субъектами РФ. Инициатива сочетается с практикой строительства 160 быстровозводимых лагерей и соответствует курсу, заданному Администрацией Президента.

