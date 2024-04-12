В Звездном городке в честь покорителей космоса открыли Парты Героев

В школе имени Владимира Михайловича Комарова в Звездном городке установлены Парты Героя в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Парты посвящены героям-покорителям космоса, тем, кто был в первых рядах зачислены в космонавты. В открытии парт принял участие герой Советского Союза Борис Волынов, которому посвящена одна из парт. А также глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский.

«Сегодня не только историческое событие, но еще и знаменательное тем, что единственный на сегодняшний день представитель первого отряда космонавтов, человек, который провел в отряде космонавтов 30 лет. Это тоже своего рода очередной мировой рекорд. Принимает непосредственно участие для того, чтобы открыть Парты героев», — поделился глава городского округа Звёздный городок, член регионального политического совета Евгений Баришевский.

Напомним, Юрий Гагарин совершил первый полет в рамках программы «Восток», Владимир Комаров —первый полет в рамках программы «Восход», а Борис Волынов — первый полет в рамках программы «Союз».

«Хочу, чтобы вы всегда брали пример с Юрия Гагарина. Юра впервые полетел в космос, впервые в мире. До него никто не летал вообще и не знали, чем это кончится. Он смелый парень был, летчик-истребитель. Мы вместе работали, в группе прыгали с парашютом», — поделился воспоминаниями летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов.

Губернатор Московской области выразил слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают патриотов и прививают детям любовь к Родине.

«В современном мире даже взрослому человеку порой трудно понять, где та самая истина. Спасибо педагогам, которые воспитывают новое поколение через любовь к Родине, помогают разобраться в исторических и геополитических вопросах. Одним словом, воспитывают патриотов. Вы тоже наши герои!» — сказал Воробьев.