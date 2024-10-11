В Звездном городке провели православную гостиную для семей участников СВО

В это непростое время семьи участников специальной военной операции особенно нуждаются не только в правовой помощи, но и в духовной поддержке. В мероприятии приняли участие порядка 40 жен, матерей и сестер военнослужащих

Вместе с отцом Пафнутием молебен о здравии участников специальной военной операции и панихиду о погибших воинах провел Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерей Андрей Коробков.

Глава Звездного городка Евгений Баришевский отметил особую важность таких мероприятий, как православная гостиная. По его словам, беседы за общей трапезой способствуют в создании комфортной обстановки, где люди могут открыться и поддержать друг друга.

«Православная гостиная — это уникальный опыт общения для наших жителей. Такие встречи помогают семьям участников специальной военной операции найти понимание и поддержку в трудное для нас всех время. Мы создаем пространство, где человек может не стесняться говорить о своих переживаниях, делиться накопленным опытом и находить духовную опору. Это особенно актуально для тех, кто сталкивается с чувством одиночества, когда важно почувствовать, что ты не один, и что за твоими переживаниями стоят другие люди с похожими эмоциями и проблемами», — отметил Евгений Баришевский.

После молебна за одним столом собрались жены, матери и дети бойцов, руководитель фонда «Защитники отечества» Московской области Ольга Ермакова, глава Звездного городка Евгений Баришевский и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Анна Москатова. Все вместе обсудили насущные проблемы, поговорили по душам на волнующие темы, обменялись переживаниями и поддержали друг друга словами поддержки.

«Храм — это особенное место, где можно поговорить по душам и найти утешение. В шумной суете городской жизни порой сложно найти момент для глубоких размышлений и душевных разговоров. Именно поэтому совместно с патриархией „Единая Россия“ организовывает такие встречи по всему Подмосковью, и Звездный городок не стал исключением. Мы понимаем, как важно иметь возможность остановиться и обратиться к своим внутренним переживаниям в безопасной и уютной обстановке», —поделилась Анна Москатова.

Завершением православной гостиной стала экскурсия по храму, которую провел Герой Российской Федерации, летчик-космонавт и Председатель Совета ветеранов Звездного городка Валерий Григорьевич Корзун, он провел гостей по священным местам, рассказав о значении храма и его роли в жизни местных жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.