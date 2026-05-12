В Звенигороде провели три выставки ко Дню Победы

Три тематические выставки, посвященные Дню Победы, прошли 9 мая в культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде Одинцовского округа. Экспозиции подготовили поисковые отряды «КитежЪ» и «Вымпел» при поддержке комитета по культуре. сообщает пресс-служба администрации горокруга

В День Победы культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде стал площадкой для работы поисковых отрядов «КитежЪ» из Одинцова и «Вымпел» из Власихи. Они представили сразу несколько экспозиций, рассказывающих о поисковой деятельности и сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

На выставке «Памяти подвига: ожившая история» посетителям показали подлинные находки с полей сражений 1941 года. В передвижных витринах разместили не только гильзы и осколки, но и редкие предметы экипировки и солдатского быта.

«Каждый экспонат — не муляж и не реквизит с киностудии, а подлинная находка, поднятая поисковиками. Помимо привычных гильз и осколков, в экспозиции были представлены редкие предметы экипировки и солдатского быта. Посетители отмечали, что подобные выставки — отличная возможность прикоснуться к живой истории и почтить подвиг тех, кто сражался за нашу свободу», — отметил командир поискового отряда «КитежЪ», краевед, председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» в Московской области Антон Кузнецов.

Вторая выставка «Нам доверена память» познакомила гостей с внутренней стороной поисковой работы. Здесь представили современное оборудование, снаряжение отрядов и специализированную литературу, а также рассказали о пути от архивных запросов до полевых экспедиций.

Отдельной площадкой стала общественная приемная проекта «Судьба солдата». Добровольцы консультировали жителей по вопросам розыска и установления фронтовой судьбы военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Специалисты ежегодно обрабатывают сотни заявок, используя архивные базы Минобороны и другие хранилища.

Самой зрелищной частью программы стала презентация VR-проекта «Поиск360». С помощью очков виртуальной реальности гости смогли увидеть ролик о различных этапах поисковой работы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.