В Звенигороде провели фестиваль к 5-летию епархии

Фестиваль физической и духовной культуры прошел 16 мая на стадионе «Спартак» в Звенигороде. Праздник, приуроченный к 5-летию Одинцовской епархии, объединил около 200 участников и гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие провел председатель комиссии по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии священник Николай Куренков. Он совершил молебен с окроплением святой водой.

В программе фестиваля прошли соревнования по легкоатлетической эстафете, мини-футболу и шахматам. Участники также состязались в веселых стартах, висе на турнике и перетягивании каната. Лучшие результаты показали спортсмены Лотошинского, Звенигородского и Красногорского благочиний.

Для гостей выступили хореографическая студия МАОУ «Православная гимназия» Звенигорода и хор «Лик» Звенигородского благочиния. Мероприятие организовали при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Одинцовского округа и территориального управления Звенигорода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.