В Звенигороде прошло торжественное открытие колокола весом 35 т

Колокол Саввино-Сторожевского монастыря установили в Звенигороде. В торжественном открытии нового сквера и достопримечательности вблизи Малинового оврага приняли участие жители города. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил горожан с прошедшим недавно Днем города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлые выходные Звенигород отмечал свой день рождения и памятным подарком к празднику станет открытие новой достопримечательности. Вы все видите, как Звенигород преобразился за последние годы — центр города, улицы, скверы. Появляются новые общественные пространства, парки, восстановлены исторический Манеж, легендарный стадион „Спартак“ — эти объекты обрели вторую жизнь. Это важные шаги на пути возрождения великого города Звенигорода. И сегодня — еще один шаг. Это не просто еще один новый сквер, это символ города, который изображен на его гербе», — подчеркнул Иванов.

Большой Благовестный колокол был отлит на заводе братьев Шуваловых для звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в городе Тутаеве. Вес колокола — больше 35 тонн. Он был воссоздан по образцу исторического колокола, изготовленного в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Этот колокол был главным в звоннице и по звучанию считался одним из самых красивых на Руси. Во время немецкого наступления в 1941 году оригинал был уничтожен. Его точная копия теперь украшает одну из центральных улиц Звенигорода.

Кроме самого колокола жители и гости города смогут полюбоваться и преобразившимся сквером — на территории провели благоустройство, а после торжественной части все желающие присоединились к акции «День в лесу» и приняли участие в посадке деревьев.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.