В Звенигороде прошла экологическая акция по сохранению культурного наследия

Сбер принял участие в экологической акции по сохранению культурного наследия на территории Звенигородского государственного музея-заповедника. Мероприятие прошло в рамках программы «Сберегаем вместе», передает пресс-служба банка.

Волонтеры банка совместно со специалистами АНО «Консервация» провели работы по расчистке прилегающих к памятникам архитектуры территорий. Эти подготовительные мероприятия необходимы для последующего инженерного обследования и оценки технического состояния исторических построек, что станет основой для будущих противоаварийных работ.

«Сохранять историческое наследие — значит беречь духовную связь между поколениями. Для нас участие в проекте — это возможность отдать дань уважения тем, кто создавал эту историю. Когда волонтеры, местные жители и реставраторы работают вместе, получается сохранить то, что действительно ценно для нашего региона», — считает управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанк Олег Михеев.

Проект имеет большое значение для развития региона: на территории музея-заповедника планируется создание первого в области музея истории земской медицины, нового реставрационного центра Подмосковья, а также Центра по изучению русской монументальной живописи эпохи Андрея Рублева с выставочным залом и реставрационными мастерскими.

«Мы бесконечно благодарны нашим партнерам и волонтерам за их труд и ответственность. Благодаря этой поддержке мы сможем не просто остановить время для наших уникальных памятников, но и вернуть к жизни утраченные страницы истории, создав здесь, на звенигородской земле, настоящий центр притяжения для всех, кто ценит русскую культуру», — добавила директор Звенигородского государственного музея-заповедника Елена Кожевникова.

Узнать больше об экологических акциях Сбера и зарегистрироваться на участие в них можно на платформе по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе».