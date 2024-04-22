В Звенигороде очистили от мусора 2 га леса

В Звенигородском лесничестве прошла экологическая акция по уборке леса от мусора. В субботнике приняли участие около 60 человек. К сотрудникам Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» присоединились представители администрации Звенигорода и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В Звенигородском лесничестве прошла экологическая акция по уборке леса от мусора.

В субботнике приняли участие около 60 человек. К сотрудникам Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» присоединились представители администрации Звенигорода и местные жители.

На территории Хлюпинского участкового лесничества расчистили 2 га от сухой травы и бытового мусора.

Собрано и вывезено 30 куб. метров мусора.

Людям напоминают, что под самой небольшой несанкционированной свалкой повреждается и уничтожается напочвенный покров, засоряются водоемы.

«Соберите за собой весь мусор, в особенности консервные банки, бутылки, пакеты и другую упаковку. Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов нельзя. Выбрасывайте мусор только в контейнеры» — отмечается в материале.

Если поблизости нет урны, не нужно лениться пройти лишние метры или положить отходы в пакет, чтобы выбросить его позже.

Для естественной переработки отбросов подчас требуются долгие годы и даже столетия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.