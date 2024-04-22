В Звенигороде очистили от мусора 2 га леса
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В Звенигородском лесничестве прошла экологическая акция по уборке леса от мусора. В субботнике приняли участие около 60 человек. К сотрудникам Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» присоединились представители администрации Звенигорода и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
В Звенигородском лесничестве прошла экологическая акция по уборке леса от мусора.
В субботнике приняли участие около 60 человек. К сотрудникам Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» присоединились представители администрации Звенигорода и местные жители.
На территории Хлюпинского участкового лесничества расчистили 2 га от сухой травы и бытового мусора.
Собрано и вывезено 30 куб. метров мусора.
Людям напоминают, что под самой небольшой несанкционированной свалкой повреждается и уничтожается напочвенный покров, засоряются водоемы.
«Соберите за собой весь мусор, в особенности консервные банки, бутылки, пакеты и другую упаковку. Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов нельзя. Выбрасывайте мусор только в контейнеры» — отмечается в материале.
Если поблизости нет урны, не нужно лениться пройти лишние метры или положить отходы в пакет, чтобы выбросить его позже.
Для естественной переработки отбросов подчас требуются долгие годы и даже столетия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.