В Звенигороде обновляют пешеходную дорожку к мемориалу «Бронзовый солдат»

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Звенигороде обновляют пешеходный маршрут к одному из ключевых мемориалов города — памятнику «Бронзовый солдат», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Протяженность маршрута, который идет от санатория «Звенигородский», составляет 215 метров. К празднику здесь обновляют бордюрный камень и покрытие дорожки. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, все работы на объекте планируется завершить к 5 мая.

«Памятник расположен в живописном лесу недалеко от Саввино-Сторожевской обители. В День Победы сюда придут звенигородцы, чтобы возложить цветы и почтить память героев Великой Отечественной войны. Особенно важно, чтобы маршрут был удобным и безопасным для наших ветеранов. Протяжённость дорожки от санатория „Звенигородский“ — 215 метров. Уже установили 120 новых бордюрных камней, со 2 мая начнём укладывать новое асфальтовое покрытие. Одновременно приведём в порядок сам мемориал: переложим брусчатку, почистим памятник. Для благоустройства этого места очень многое сделал Пётр Павлович Логвин. Мы обещали ему, что с началом тёплого сезона приложим все усилия и приведём территорию в приличный вид. Своё слово держим. Все работы будут завершены к 5 мая», — сообщил Андрей Иванов.

Мемориал «Бронзовый солдат» расположен на братской могиле между санаторием Звенигородский и поселком дома отдыха «Связист», попасть к нему можно двумя путями — по дорожке, которую сейчас реконструируют, либо по длинной тропинке, идущей в горку от Ратехинского шоссе.

Добавим, что в Одинцовском городском округе насчитывается 166 мемориалов, обелисков, памятников и мемориальных досок. В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне к каждому из них будут возложены цветы. Торжества пройдут во всех 17 территориальных управлениях муниципалитета.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.