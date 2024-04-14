В Звенигороде начал работу новый мясной магазин

Торговая сеть мясных магазинов «Разномяс — Сила в Мясе» открыла свою новую точку продаж в Звенигороде, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Покупатели смогут приобрести разнообразные виды мяса — говядину, свинину, баранину, телятину. Также в ассортименте представлены свежая птица: куры, утки, гуси, полуфабрикаты собственного производства: котлеты, колбаски, мясные готовые блюда, самолепные пельмени и вареники с клубникой, вишней и картошкой.

В магазине можно найти все необходимое для вкусных блюд на каждый день, а также для особых случаев и торжественных мероприятий.

Каждый покупатель может рассчитывать на индивидуальный подход и приятные цены. Дружная команда готова предложить богатый выбор и высокое качество продукции.

Магазин находится по адресу: 3 мкр Восточный, дом 18, подъезд 10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», – отметил Воробьев.