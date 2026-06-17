В Звенигороде благоустроят сквер в микрорайоне Южный

Сквер в микрорайоне Южный в Звенигороде вошел в число победителей Всероссийского онлайн-голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». За обновление территории у дома № 21 на улице Радужной проголосовали более 20 тысяч жителей Одинцовского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства прошло в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из победителей стал сквер в микрорайоне Южный Звенигорода.

Территория у дома № 21 на улице Радужной давно нуждалась в обновлении. Ранее здесь располагалось заброшенное здание, которое снесли. На его месте создадут новое общественное пространство.

Проект предусматривает обустройство зоны отдыха с пешеходными дорожками, местами для спокойного досуга, освещением, малыми архитектурными формами и дополнительным озеленением. Также рассматривается возможность установки скейт-площадки для подростков.

Голосование организовала партия «Единая Россия» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.