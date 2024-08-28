В Звенигороде благоустраивают сквер вокруг колокола в Малиновом овраге

В Малиновом овраге Звенигорода продолжается благоустройство сквера у новой городской достопримечательности — старого колокола Саввино-Сторожевского монастыря. Сейчас рабочие оформляют пространство вокруг постамента, на котором стоит колокол, и готовятся к его облицовке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов напомнил, что сквер должен быть готов ко Дню города, который Звенигород отметит 8 сентября.

«В Звенигороде проинспектировали сквер вокруг колокола в Малиновом овраге, где сейчас ведется благоустройство. Подрядчик делает основание для укладки покрытия, устанавливает бордюрные камни и готовится к облицовке постамента гранитными плитами. Обратил особое внимание подрядчика на то, как будут стыковаться плиты — это важно, чтобы постамент был долговечным и выглядел аккуратно. Еще раз напомнил, что объект должен быть готов ко Дню города», — подчеркнул Андрей Иванов.

Колокол в Малиновом овраге служил 20 лет: его сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в 2023 году и установили вместо него воссозданную копию знаменитого Большого Благовестного колокола, который был отлит в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича и погиб во время Великой Отечественной войны.

Старый колокол планировали отправить на переплавку, но глава Одинцовского округа Андрей Иванов настоял, чтобы его разместили в Малиновом овраге в качестве украшения центра города, поскольку колокол — символ Звенигорода, отраженный в его гербе.

Для реализации проекта было найдено финансирование из внебюджетных источников. Благоустройство включает также монтаж освещения, установку лавочек и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

