В зоопарке под Мытищами увидели нарушения условий содержания животных

сегодня в 22:46

Посетители зоопарка на базе отдыха «Троицкое» в Мытищах сообщают о систематических нарушениях условий содержания животных.

Как сообщили изданию «Осторожно, Москва» посетители, вольеры для крупных хищников (медведей, волков) имеют размеры всего 3×3 метра, отсутствует регулярная уборка и подача чистой воды.

Особое беспокойство вызывает состояние верблюда, содержащегося в тесном загоне, а также птиц, демонстрирующих признаки истощения.

По словам посетителей, подобные нарушения фиксируются уже более года, однако ситуация не меняется.