В зону СВР отправится очередной гумгруз из Павлово-Посадского округа

Поисковики электрогорского отряда «БОЕЦ» в очередной раз собрали все необходимое для бойцов в зоне СВО, передает пресс-служба отряда.

В первую очередь — медикаменты, перевязочные средства, влажные полотенца, маскировочные сети, газовые баллончики, зарядное устройство для аккумулятора, и многое другое. В непогоду ребятам просто необходимы теплые носки и горячий чай.

«Очень важно, чтобы бойцы на передовой чувствовали нашу любовь и внимание. Наши посылки — это частичка домашнего тепла, это признательность за нашу защиту, это трогательная забота о наших героях», — считает командир отряда Зайнап Муженко.

Волонтерская группа " Помощь СВО», созданная на базе поискового отряда " БОЕЦ» в 2022 году, объединяет не только поисковиков, но и друзей, родных, знакомых, всех неравнодушных людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.