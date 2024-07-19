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В зоне охраняемого природного ландшафта в Лыткарине выявлено нарушение

Главным управлением культурного наследия Московской области 15 июля проведен инспекционный визит в отношении земельных участков, расположенных в границе зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения — «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, XIX — нач. XX вв.», сообщает пресс-служба ведомства.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. о. Лыткарино, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 2Б.

В ходе визуального осмотра установлено, что в зоне охраняемого природного ландшафта памятника правообладателями земельных участков допущена хозяйственная деятельность, ведущая к изменению облика исторического ландшафта, нарушению исторически сложившегося гидрологического режима территории, а также изменение рельефа местности (разработка карьера), загрязнение почв и грунтовых вод, нарушение почвенного покрова, возведение сплошной металлической ограды.

Главным управлением принято решение о привлечении собственников земельных участков к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.