В Жуковском выбрали председателя Молодежного парламента

В администрации городского округа Жуковский состоялось первое заседание Молодежного парламента V созыва, на котором был избран новый Председатель — юный жуковчанин Евгений Маныкин.

Евгений ведет активную волонтерскую деятельность в рамках организации «Волонтеры Подмосковья», в том числе по доставке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, а также проводит мастер-классы для жителей города, например, мастер-класс по сборке тактических турникетов, который проходил в молодежном центре «Дружба» 22 октября.

Также 22 октября состоялось заседание Совета депутатов городского округа Жуковский, где одним из вопросов было утверждение состава Молодежного парламента V созыва. Из 29 заявок, которые были поданы на рассмотрение комиссии, избрали 15 кандидатов.

Членами Молодежного парламента могут стать жители Жуковского в возрасте от 16 до 35 лет, которые готовы участвовать в развитии города и Московской области в целом, на основе и с учетом мнения и интересов молодежи.

Молодежный парламент — это консультативно-совещательный орган, который функционирует при Совете депутатов городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.