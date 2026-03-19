В Жуковском восьми подросткам вручили первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Демонстрационном центре ЦАГИ в Жуковском. Документы восьми жителям округа, достигшим 14 лет, вручили глава наукограда Андроник Пак и заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это очень волнительный день не только для ребят, но и для их родителей, ведь паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь. Еще раз хочу поздравить юных жуковчан с этим событием и желаю им счастья и удачи. Сегодня перед вами открыты любые дороги: используйте этот шанс мудро, ставьте перед собой цели и стремитесь к их достижению. Помните, что успех приходит к тем, кто готов упорно трудиться и учиться новому», — отметил Андроник Пак.

С 2025 года вручение первых паспортов проходит в Демонстрационном центре ЦАГИ при участии главы городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.