В Жуковском ведутся работы по замене внутриквартальных трубопроводов на ул Менделеева

Глава Жуковского Андроник Пак вместе с прокурором города Ильей Зайцевым проверили ход работ по монтажу трубопровода и железобетонных колодцев на ул. Менделеева, 13, 15, 17 и ул. Гагарина, 10, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также на этом месте проводится замена запорной арматуры. Завершение работ планируется в октябре этого года.

Напомним, что ранее жители неоднократно жаловались на взвесь в воде, которая появлялась из-за неудовлетворительного состояния трубопровода. Его замена улучшит качество подаваемой в эти дома воды.

Отметим, что в Жуковском на 2025-2026 намечена модернизация городских водонапорных узлов № 1 и № 5. Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЗУ № 1 включены в госпрограмму Московской области. Мероприятия по реконструкции ВЗУ № 5 находятся в стадии реализации. Работы 3 этапа реконструкции ВЗУ № 5 планируется завершить в 3-м квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.