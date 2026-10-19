В Жуковском устанавливают тренажеры в новом сквере

Подрядчик обустраивает спортивные тренажеры и прокладывает пешеходные дорожки в новом сквере на пересечении улиц Солнечная, Набережная Циолковского и Анохина в Жуковском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском продолжается благоустройство сквера на пересечении улиц Солнечная, Набережная Циолковского и Анохина. Ранее эта территория не была обустроена. Сейчас подрядчик устанавливает спортивные тренажеры и укладывает пешеходные дорожки. Коммуникации для подключения освещения уже проложены.

«Благоустройство этой малой общественной территории проводится при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева — ранее жители неоднократно обращались с просьбой превратить это место в комфортное пространство для отдыха и занятия спортом», — прокомментировал глава города Андроник Пак.

Проект предусматривает установку качелей, навесов и лавочек, создание спортивной площадки с тренажерами и обустройство пешеходных дорожек.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.