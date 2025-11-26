В Жуковском торговые точки у станции МЦД приводят в порядок по единому стандарту

Глава округа Жуковский Андроник Пак осмотрел торговые объекты на площади Московская, где идут работы по приведению их внешнего облика к единым стандартам благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соответствии с требованиями, все предприниматели разработали и согласовали необходимые дизайн-проекты и колористические паспорта.

На сегодняшний день около 80% бизнесменов уже привели фасады своих заведений в соответствие с утвержденными нормативами. Планируется, что полностью все работы в этом районе будут завершены до конца первого квартала 2026 года.

Андроник Пак лично встретился с предпринимателями для детального обсуждения вопросов формирования единого архитектурного облика. Как подчеркнул глава города, эта работа имеет особое значение для современного Подмосковья, особенно когда речь идет о такой ключевой территории, как площадь, примыкающая к станции МЦД-3 «Отдых». Данная площадь является визитной карточкой Жуковского, и ее внешний вид должен соответствовать статусу города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.