В Жуковском создали автономную лодку для кругосветных рейсов

Инженеры Центра комплексных беспилотных решений в Жуковском разработали безэкипажную лодку «Юность-82», способную годами находиться в автономном плавании и совершать кругосветные переходы без дозаправки.

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений создали безэкипажный аппарат «Юность-82». Лодка использует океанские течения для движения и может длительное время работать автономно.

Генеральный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин пояснил, что принцип хода заимствован у морских черепах. Аппарат прокладывает маршрут по глобальной карте течений.

«Внутри корпуса лодка имеет небольшие силовые установки. Они позволяют ей удерживаться в океанских течениях либо перемещаться между ними при необходимости», — отметил Кузякин.

Скорость аппарата соответствует скорости течения, что снижает энергопотребление и позволяет выполнять многократные кругосветные переходы без дозаправки. «Юность-82» имеет минимальную парусность, большую часть времени находится в полупогруженном состоянии и не оставляет кильватерного следа, что затрудняет обнаружение радиолокационными и акустическими средствами. При необходимости лодка может оснащаться транспондерами для идентификации.

«Фактически, это плавающее бревно, которое несет течение», — добавил конструктор.

Водоизмещение платформы позволяет размещать исследовательское оборудование. Аппарат предназначен для метеорологических и экологических исследований, мониторинга атмосферы, прибрежных территорий и радиационного фона. На борту могут находиться до 15 дронов «Судного дня» для забора проб воздуха в труднодоступных районах.

Проект ориентирован на низкую себестоимость и массовое производство. Разработчики рассчитывают, что это обеспечит постоянное присутствие таких аппаратов в акваториях и позволит объединять их для решения научных и прикладных задач.

