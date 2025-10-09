В Жуковском самолет-памятник Ту-144 подготовили к зимнему сезону

8 октября легендарный сверхзвуковой лайнер ТУ-144, ставший одним из символов Жуковского, привели в полетное положение, а также убрали переднее горизонтальное оперение, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В таком виде лайнер будет находиться до лета: делается это для того, чтобы зимой в самолет не попадали осадки.

На мероприятии присутствовали студенты Авиационного техникума имени В. А. Казакова. Ребятам рассказали об истории создания этой уникальной машины, а также о том, как проводилась установка памятника.

Ту-144 — сверхзвуковой пассажирский лайнер, разработанный конструкторским бюро Туполева. Впервые его подняли в небо 31 декабря 1968 года в Жуковском. Ту-144 стал легендой экспериментальной авиации, самолетом, опередившим свое время.

Самолет-памятник был установлен в Жуковском на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе в 2019 году фондом «Легенды авиации».

