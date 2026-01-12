В Жуковском с 12 по 18 января проходит рейд по безопасности пешеходов

В Жуковском с 12 по 18 января проводится профилактический рейд «Пешеходный переход», направленный на снижение числа ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Жуковский стартовало профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России уделяют особое внимание соблюдению правил перехода проезжей части пешеходами, а также правилам проезда пешеходных переходов водителями.

Особое внимание уделяется контролю остановки и стоянки транспорта вблизи общеобразовательных учреждений и в зоне действия пешеходных переходов. Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дорогах зависит от осознанного поведения всех участников движения и строгого соблюдения правил дорожной безопасности.

Пешеходам и водителям рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде, что помогает снизить аварийность на дорогах с их участием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.