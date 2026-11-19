17 ноября в гимназии № 1 Жуковского 180 человек стали участниками региональной акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями: миссия выполнима», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие приняли жители четырех муниципалитетов Подмосковья: Жуковского, Домодедово, Лыткарино и Раменского.С приветственным словом к собравшимся обратились глава городского округа Жуковский Андроник Пак и Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Марат Алыков.Мероприятие было приурочено к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и объединило родителей выпускников9–11-х классов, самих школьников, педагогов, директоров школ и представителей муниципалитетов-партнеров.

Главной особенностью стал новый формат: выпускники 11-х классов впервые выступили соорганизаторами экзамена, а педагоги обеспечили техническое сопровождение. Это позволило создать атмосферу общей ответственности и снять напряжение перед предстоящими испытаниями.Встреча состояла из двух блоков: теоретическогои практического. Сначала руководители пунктов проведения экзаменов представили видеоролик «Экзамен изнутри».

Затем эксперты предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ провели экспресс-разбор типичных ошибок, дали свои комментарии и ответили на вопросы родителей. В завершение теоретического блока педагог-психолог центра «Высота» поделилась с участниками моделью стратегии психологической устойчивостипри подготовке к ГИА.Родители прошли сокращенный вариант государственной итоговой аттестации и смогли на собственном опыте оценить структуру заданий, формати строгие временные рамки.Сдача ОГЭ и ЕГЭ родителями будет проходить во всех школах Жуковского до 30 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.