Мать дочери, которая стала инвалидом после родов, пожаловалась на ее мужа в соцсетях. Она считает, что он растратил собранные на лечение дочери деньги.

«Я больше ее могу смотреть, как моя дочь является средством заработка для мужа и его „новой семьи“, — заявила она.

В 2022 году ее дочь Виктория впала в кому после родов. Реабилитацией занимался муж, который создал блог и начал вести страницу, куда люди переводили деньги на лечение.

По словам женщины, со временем он решил открыть свой центр, который является физкультурно-оздоровительным, отказался от поездки на лечение в Китай и на собранные деньги купил дом, объяснив это тем, что Виктории так будет удобнее. Позже он высели жену из этого дома в съемное жилье, продолжая показывать красивую картинку счастливой семьи и зарабатывать на ее болезни.

«Уже более четырех лет он зарабатывает деньги на моей дочери, и только 1,5 года из них эти деньги уходили на качественную помощь в хороших центрах», — рассказала женщина.

По ее словам, муж ее дочери уже больше года находится в других отношениях.

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