Йошкар-Ола в дыму: пожарные тушат кровлю производственного здания на улице Мира

В Йошкар-Оле пожарные МЧС России тушат возгорание в производственном здании на улице Мира. Сейчас огонь охватил кровлю постройки. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС Марий Эл в МАКС .

На опубликованных кадрах видно, что здание полностью объято открытым пламенем. От конструкции поднимается дым, а в разные стороны летят искры.

На месте происшествия работают несколько расчетов МЧС РФ. Основные силы брошены на тушение крыши.

Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, на момент публикации заметки неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.