В Жуковском прошло профилактическое мероприятие «Родительский патруль»

В преддверии 8 марта, а также профилактического мероприятия «Внимание! Дети!», сотрудники Госавтоинспекции г. о. Жуковский совместно с активными родителями воспитанников дошкольного отделения школы № 15 провели профилактическое мероприятие «Родительский патруль». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции говорили с родителями-водителями о соблюдении правил перевозки детей. Родительский патруль напомнил о необходимости наличия на одежде ребенка в темное время суток световозвращающихэлементов, призывал родителей более ответственно относиться к безопасности детей на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции и участники профилактической акции обратили внимание на наличие в салоне детских удерживающих устройств, организовали беседы с родителями юных участников дорожного движения о строгом и неукоснительном соблюдении ПДД при перевозке детей, правилах установки и крепления автокресел в салоне транспортных средств.

В ходе акции родительский патруль также контролировал соблюдение правил дорожного движения родителями и детьми-пешеходами по пути следования в детский сад, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить родителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

В ходе мероприятия, представители «Родительского патруля», команда ЮИД «Дневной Дозор» вручили памятки по правилам перевозки детей в транспорте и подарили цветы-открытки женщинам к празднику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.